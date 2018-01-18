Член комитета РФС по этике: "Мое мнение - Джикия ограничится замечанием"

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин считает, что защитник "Спартака" Георгий Джикия должен ограничится замечанием за сообщение о "шоколадках" в официальном Твиттере красно-белых. По его словам, ФИФА драматизирует ситацию.

- Думаю, что на заседании по делу Джикии не будет единого решения, - сказал Созин. - Но на мой взгляд не все так драматично, как пишет ФИФА. Какие будут санкции? Видимо, коллегиального решения не примем, поэтому будет голосование.

На моей памяти, за семь лет существования комитета РФС по этике такого прецедента не было. На мой взгляд, все ограничится замечанием.

Поймите, что игрок ранее в подобном поведении замечен не был. Он же не ходит и не обзывает всех подряд. Но это лишь мое мнение, отвечать за других я не готов. (Павел ГУРЕВИЧ)

13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

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