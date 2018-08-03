Член исполкома РФС – о рекорде посещаемости РПЛ: "В ноябре вряд ли на трибунах будет так много людей. Нужны манежи или крыши как на арене в Петербурге"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" отметил, что рекордная посещаемость в 1-м туре РПЛ связана, в том числе, и с погодными условиями. Тур побил рекорд посещаемости для старта чемпионата – 169 600 зрителей.

– Хочется, конечно, чтобы такая посещаемость сохранилась навсегда и только увеличивалась, – сказал Лебедев. – Понятно, что на это наследие чемпионата мира в виде прекрасных комфортных стадионов. Но еще один немаловажный фактор – погода. К сожалению, в нашей стране климатически условия играют большую роль и сказываются на заполняемости трибун. Последние туры в ноябре вряд ли будут собирать столько зрителей, в октябре-то уже холодно. В целом, нужно стремиться, чтобы люди ходили на стадион всегда и постоянно. Надо, может быть, строить манежи или подумать про крыши, как на арене в Санкт-Петербурге, где внутри зимой тепло как летом. Есть возможности развития – были бы желание и деньги. (Игорь НОВИКОВ)