10:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чисамба Лунгу признан болельщиками "Урала" лучшим игроком в ноябре и декабре

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Болельщики "Урала" признали нападающего Чисамбу Лунгу лучшим игроком команды в ноябре и декабре, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Второе место в голосовании занял грузинский форвард Георгий Чантурия. Третьим стал российский полузащитник Дмитрий Коробов.

С возобновлением тренировок болельщики вручат Чисамбе вязаного шмеля ручной работы. Для замбийца данная награда станет второй в текущем сезоне. Ранее нападающий получал шмеля из рук фанатов, когда был признан лучшим игроком команды в июле - августе.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5195/

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