Чисамба Лунгу признан болельщиками "Урала" лучшим игроком в ноябре и декабре

Болельщики "Урала" признали нападающего Чисамбу Лунгу лучшим игроком команды в ноябре и декабре, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Второе место в голосовании занял грузинский форвард Георгий Чантурия. Третьим стал российский полузащитник Дмитрий Коробов.

С возобновлением тренировок болельщики вручат Чисамбе вязаного шмеля ручной работы. Для замбийца данная награда станет второй в текущем сезоне. Ранее нападающий получал шмеля из рук фанатов, когда был признан лучшим игроком команды в июле - августе.