20:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чисамба Лунгу: "Анжи" прессинговал в первом тайме, но "Урал" выстоял"

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Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу в перерыве матча 21-го тура чемпионата России с "Анжи" уверен в том, что команда сумеет одержать победу, если продолжит играть как в первом тайме. По его словам, екатеринбуржцы выдержали давление соперника, потому что действовали как единое целое.

- С первых минут матча "Анжи" был активен - прессинговал, пытался создать моменты, - сказал Лунгу в интервью телеканалу "Наш футбол". - Но "Урал" выстоял и играл как команда. Мы добьемся положительного результата, если во втором тайме продолжим в том же духе.

Трансляция матча "Анжи" - "Урал"

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