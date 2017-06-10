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Чиркин подписал новый контракт с "Тосно"

Полузащитник Григорий Чиркин подписал новое соглашение с "Тосно", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 31-летним игроком рассчитан на один год.

В минувшем сезоне хавбек провел за команду 28 матчей, в которых забил два мяча, в том числе победный гол в игре с "Нефтехимиком", после которого "Тосно" гарантировал себе место в премьер-лиге.

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http://fctosno.ru/news.php?readmore=2917

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