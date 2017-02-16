Чингис Акатев: "Томи" не удастся открыть заявку игроков"

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев рассказал "СЭ", что "Томь" не сможет отменить запрет на регистрацию новых игроков. Он отметил, что причина - задолженности перед игроками.

- К сожалению, отменить запрет на регистрацию новых игроков мы вряд ли сможем, - подчеркнул Акатаев. - 15 футболистов подали документы в РФС, мы надеялись, что закроем часть задолженностей в декабре, но не получилось. Реально оцениваем ситуацию, заявку открыть не удастся. Буквально вчера смотрел ведомости по каждому игроку, цифры были приведены с учетом тех компенсаций, которые "Томь" должна выплатить. Первого транша на погашение задолженностей не хватит.

- Удалось ли найти спонсора для "Томи"?

- Ясность должна наступить на будущей неделе.

- Сохранить прописку в премьер-лиге будет проблематично?

- Мы реально оцениваем свои возможности. Вряд ли сможем найти спонсора, который потянет финансовую поддержку клуба РФПЛ. Лучше спокойно играть в ФНЛ и не испытывать таких проблем, которые свалились на "Томь" в прошлом году.

- Не считаете, что выход в элиту был ошибкой?

- Ни в коем случае. Были предварительные договоренности с разными структурами, но в силу экономической ситуации в стране выполнить задуманное не удалось. (Сергей АСТАХОВ)