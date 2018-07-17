11:04 | Футбол — РФПЛ

Чилаверт подарил "Енисею" мяч со своим автографом


Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт посетил сборы "Енисея" на базе в Кратове, сообщает Твиттер красноярцев. Экс-голкипер побщался с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым и его помощником Егором Титовым. Кроме того, Чилаверт подарил клубу подписанный мяч.

Красноярцы продолжают подготовку к дебютному сезону в премьер-лиге. В первом туре чемпионата России "Енисей" в Тюмени сыграет с "Зенитом". Встреча состоится 29 июля.

 

Енисей - Зенит

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