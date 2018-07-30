Чико Флорес: "С технической стороны РПЛ нельзя назвать одной из лучших в Европе"

Испанский защитник "Рубина" Чико Флорес в интервью "Бизнес Оnline" оценил силу Российской премьер-лиги.



- С технической стороны чемпионат России нельзя назвать одним из лучших в Европе, - сказал Флорес. - Но в плане тактики ведется большая работа, российские клубы здорово играют в обороне.

На мундиале русские показали лучшую физическую готовность – в местном чемпионате этому также уделяется огромное внимание. Тут тебя могут простить за какую-то ошибку в игре, но не прощают, если ты останавливаешься и перестаешь отрабатывать.