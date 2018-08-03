Чико Флорес: "Русский выучу. Дайте хотя бы год"

Защитник "Рубина" Чико Флорес доволен турнирным положением команды после ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 2-го тура чемпионата России. После окончания матча с московской командой, казанцы занимают первое место в чемпионате России с четырьмя очками.

– Жаль, что не получилось взять три очка в игре с "Динамо". В первом тайме была равная игра, затем мы взяли инициативу в свои руки. У нас четыре очка, мы идем на первом месте. Попробуем играть так же успешно и дальше. Теперь надо взять три очка с "Зенитом". Понимаю, что нужно будет выучить русский. Постараюсь сделать это в ближайшее время.

– Когда? Двух месяцев хватит?

– Дайте хотя бы год.

– Обещаете, что через год будете знать русский язык?

– Не могу. Вы тоже меня поймите. У меня двое детей. (Илья МАНАЕВ, Ярослав СУСОВ)