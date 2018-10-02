Чико Флорес приступил к тренировкам в специальной маске

Защитник "Рубина" Чико Флорес приступил к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске, информирует пресс-служба казанского клуба.

Чико Флорес приступил к тренировкам в специальной защитной маске🎭 pic.twitter.com/d8SyOKGx2l – "Рубин" Казань (@fcrk) 2 октября 2018 г.

Напомним, 31-летний испанец сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2). Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением".

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