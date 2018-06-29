Чико Флорес: "Постараюсь продемонстрировать максимальный профессионализм в "Рубине"

Новичок "Рубина"​ Чико Флорес провел первую тренировку с новой командой на сборах в Сербии. Испанец полон оптимизма.

– Я доволен и счастлив присоединиться к семье казанского "Рубина", - цитирует пресс-служба клуба Флореса. - Я приехал сюда полным оптимизма, потому что знаю, что клуб сделал многое, чтобы меня подписать. У меня была возможность поговорить с тренером. Он мне рассказал о том, что от меня хочет, о том, как видит игру команды. Со своей стороны я сказал ему, чтобы он не переживал. Я постараюсь продемонстрировать максимальный профессионализм, использовать свой опыт и помочь команде и тренеру в достижении высоких целей, чтобы "Рубин" поднялся максимально высоко.