Чико Флорес – о матче с "Ростовом": "Постараемся показать максимум, чтобы привезти очки"

Защитник "Рубина" Чико Флорес в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова" сказал, что предыдущие игры помогли ему адаптироваться в новой стране. 31-летний испанец перешел в клуб из столицы Татарстана из "Мальорки" этим летом на правах аренды. В пяти матчах в составе казанцев он отметился одной голевой передачей.

– Я старался адаптироваться как можно быстрее с самого начала как к чемпионату, так и к тому, что просит тренер, к его требованиям, к его манере игры, – цитирует Флореса официальный сайт "Рубина". – Те матчи, которые я уже отыграл, помогли мне понять, как нужно правильно прессинговать, тактически располагаться, и посмотреть какие именно соперники в российском чемпионате. Со своей стороны я стараюсь как можно быстрее адаптироваться, и единственное, что также могу отметить, к сожалению, в последних матчах мы потеряли очки. Я стараюсь всегда тренироваться на максимуме, приносить максимальную пользу команде и улучшать свои игровые качества.

– Как команда готовится к следующему матчу?

– С того момента, как мы отыграли матч с ЦСКА, сразу начали готовиться к "Ростову". Это достаточно хорошо организованная команда, отлично обороняется, отлично прессингует. Команда очень быстро убегает в контратаки и быстро возвращается после своих контратак в оборону. Действительно сложный соперник. Со своей стороны мы постараемся показать свой максимум, чтобы привезти домой очки.

"Ростов" – "Рубин": чемпионат России, 6-й тур, 31 августа 2018,

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