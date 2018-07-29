Чико Флорес: "Бердыев поблагодарил нас за то, что мы отдали максимум сил"

Испанский новичок "Рубина" Чико Флорес поделился эмоциями после первой победы в РПЛ над "Краснодаром" (2:1). Защитник отметил, что чувствовал поддержку со стороны капитана команды Сесара Наваса.

– Сейчас у нас прекрасные чувства. Мы счастливы. Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника. Порадовали зрителей на "Казань Арене". Дело не только в трех очках, а в том, что победа всегда поднимает боевой дух.

– Что сказал тренер после матча?

– Он сказал, что доволен результатом, поблагодарил, что отдали максимум своих сил, но мы сами понимаем, что сыграли не идеально. Во втором тайме соперник стал играть лучше и нам пришлось тяжело.

– Вы играли рядом с Сесаром Навасом. Чувствовали поддержку от него?

– Конечно! Он испанец. Он капитан! Он важная фигура для всей Казани. Он сразу взял меня под опеку. Все рассказал и все показал. Российская лига очень тяжелая. Я не смотрю очень далеко вперед. Нам надо идти от игры к игре. Сегодня мы выиграли и это здорово. Дальше у нас "Динамо". Будем готовиться к этой команде. На таблицу посмотрим в конце сезона. Наше дело выдавать максимум. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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