21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Четвертый гол "Зенита" в ворота "Рубина" засчитан верно

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На 63-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение приняли арбитр Алексей Матюнин и первый судья-помощник Алексей Стипиди, засчитав четвертый гол хозяев поля. Казанские футболисты сигнализировали о том, что Джорджевич прежде, чем сделать голевую передачу, оказался в положении "вне игры".

Однако видеоповтор свидетельствует в пользу судей. Во-первых, Джорджевич не находился за линией офсайда. И, во-вторых, пас ему сделал не партнер по "Зениту", а один из защитников "Рубина". Таким образом, Стипиди поступил верно, не зафиксировав офсайд. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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old grumbler

никнейм1 100% офсайд. Болельщик Зенита. ------------------- если болельщик болей если судья суди. Но не надо изображать из себя пупа земли. Офсайд фиксируют судьи если не увидели значит не было. А умничать здесь не надо таких умных пол России.

22:06

Тот самый Зануда

На мой взгляд чистейший офсайд.

21:56

shpasic

а во втором защитник очень старался в свои срезать, но не дотянулся.

21:46

shpasic

пенальти такой же, как вчера Краснодару дали. а Валентин Валентинович знай себе хохочет.

21:42

foreverCSKAforever

Подытожим: левый пендаль и гол из офсайда. В этом матче "новые правила" оказались не нужны. Было достаточно одного Матюнина.

21:38

никнейм1

100% офсайд. Болельщик Зенита.

21:36

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