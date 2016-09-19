Четвертый гол "Зенита" в ворота "Рубина" засчитан верно

На 63-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение приняли арбитр Алексей Матюнин и первый судья-помощник Алексей Стипиди, засчитав четвертый гол хозяев поля. Казанские футболисты сигнализировали о том, что Джорджевич прежде, чем сделать голевую передачу, оказался в положении "вне игры".
Однако видеоповтор свидетельствует в пользу судей. Во-первых, Джорджевич не находился за линией офсайда. И, во-вторых, пас ему сделал не партнер по "Зениту", а один из защитников "Рубина". Таким образом, Стипиди поступил верно, не зафиксировав офсайд. (Александр БОБРОВ)
old grumbler
никнейм1 100% офсайд. Болельщик Зенита. ------------------- если болельщик болей если судья суди. Но не надо изображать из себя пупа земли. Офсайд фиксируют судьи если не увидели значит не было. А умничать здесь не надо таких умных пол России.
22:06
Тот самый Зануда
На мой взгляд чистейший офсайд.
21:56
shpasic
а во втором защитник очень старался в свои срезать, но не дотянулся.
21:46
shpasic
пенальти такой же, как вчера Краснодару дали. а Валентин Валентинович знай себе хохочет.
21:42
foreverCSKAforever
Подытожим: левый пендаль и гол из офсайда. В этом матче "новые правила" оказались не нужны. Было достаточно одного Матюнина.
21:38
никнейм1
100% офсайд. Болельщик Зенита.
21:36