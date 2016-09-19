Четвертый гол "Зенита" в ворота "Рубина" засчитан верно

На 63-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение приняли арбитр Алексей Матюнин и первый судья-помощник Алексей Стипиди, засчитав четвертый гол хозяев поля. Казанские футболисты сигнализировали о том, что Джорджевич прежде, чем сделать голевую передачу, оказался в положении "вне игры".

Однако видеоповтор свидетельствует в пользу судей. Во-первых, Джорджевич не находился за линией офсайда. И, во-вторых, пас ему сделал не партнер по "Зениту", а один из защитников "Рубина". Таким образом, Стипиди поступил верно, не зафиксировав офсайд. (Александр БОБРОВ)