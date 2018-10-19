"Черт Кокорина попутал". Подруга футболиста объяснила причину драки

Спортивный менеджер и подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова - о драке с участием футболиста.

- Как вы познакомились с Кокориным?

- Я более пяти лет занималась футбольной деятельностью, была футбольным агентом, - цитируют Шишканову "РИА Новости". - Сейчас больше занимаюсь хоккеем. Тогда Александр еще играл в "Динамо". Познакомились на одном интервью. У нас очень много общих знакомых, друзей. Встречались в общих компаниях, я неоднократно была на этих гулянках и мероприятиях, на дружеских сборах, в ресторанных походах. И никогда такого не было, чтобы кто-то кого-то со стороны задирал. А Саша и подавно. Он миролюбивый и добрый парень, всегда вежливый, интеллигентный. Черт попутал, честное слово! Как так могло случиться, что он накинулся… Я не знаю, что Пак мог сказать такого, чтобы так вывести человека из себя. Определенно что-то сказал господин Пак, были провокации. Человек с нормальной психикой ни с того, ни с сего не мог схватиться за стул. Нет сомнений, что были провокации. От общих друзей знаю, что Пак обзывал Сашу.

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