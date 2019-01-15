Черных стер ноги в кровь во время "йо-йо теста" "Динамо"

Нападающий "Динамо" Федор Черных показал лучший результат во время "йо-йо теста" на сборах клуба в Турции. Выполняя тест на выносливость, форвард сборной Литвы стер ноги в кровь.

Фото главного рекордсмена сегодняшнего yo-yo теста Фёдора Черных, который, как видите, стёр ноги в кровь. Если брать абсолютные показатели, то тройка лучших выглядит так: Черных, Юсупов, Липовой #ДинамовТурции pic.twitter.com/NMluDkF4Nk – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 января 2019 г.

"По итогам сегодняшнего yo-yo теста лучшие результаты в своих группах показали Данил Липовой, Евгений Луценко и Федор Черных. Они продержались на поле дольше всех в своих семерках. Тестирование проходило в весьма экстремальных условиях", - говорится в сообщении клуба.