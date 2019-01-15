14:49 | Футбол — РПЛ

Черных стер ноги в кровь во время "йо-йо теста" "Динамо"

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Нападающий "Динамо" Федор Черных показал лучший результат во время "йо-йо теста" на сборах клуба в Турции. Выполняя тест на выносливость, форвард сборной Литвы стер ноги в кровь.

"По итогам сегодняшнего yo-yo теста лучшие результаты в своих группах показали Данил Липовой, Евгений Луценко и Федор Черных. Они продержались на поле дольше всех в своих семерках. Тестирование проходило в весьма экстремальных условиях", - говорится в сообщении клуба.

 

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