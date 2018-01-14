Чернухин назначен старшим тренером "Тосно"

Белорусский специалист Евгений Чернухин вошел в штаб главного тренера "Тосно" Дмитрия Парфенова, информирует клубная пресс-служба. Подробности соглашения неизвестны.
Ранее 33-летний тренер работал в белорусских футбольных школах "Лужесно" и "ПМЦ Поставы". Кроме того, он был старшим тренером "Витебска", а также являлся тренером юношеской сборной Белоруссии.
Напомним, 31 декабря "Тосно" сообщил о том, что со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты. Клуб поблагодарил специалистов за совместную работу.
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/evgeniy_chernukhin_naznachen_starshim_trenerom_tosno/