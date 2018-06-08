16:25 | Футбол — РФПЛ

Чернов вернулся в ЦСКА и взял номер Вернблума

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Защитник Никита Чернов, в сезоне-2017/18 выступавший за "Урал" на правах аренды, вернулся в ЦСКА, сообщает официальный Твиттер армейцев. В новом чемпионате он будет выступать под третьим номером, под которым с 2011 по 2018 год играл Понтус Вернблум.

Ранее под этим номером выступали Евгений Варламов (1998-2001) и Андрей Соломатин (2002-2003).

В составе "Урала" Чернов провел 14 матчей, не отметился результативными действиями, а также получил 1 желтую карточку.

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