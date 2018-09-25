Чернов удалил фото с Луизом Адриану после жесткой критики фанатов "Спартака"

Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост как из Инстаграма, так и из соцсети "Вконтакте", который он опубликовал после матча 8-го тура со "Спартаком" (1:1).

Накануне Чернов выложил фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху нападающего красно-белых Луиза Адриану. Бразилец в этом эпизоде упал от контакта с Черновым и показывает судье, что на нем был совершен фол и нужно назначить пенальти.

При этом снимок подписан так: "Суть матча в одном фото".

Фотографию Чернова очень оценили болельщики ЦСКА, а также партнер по команде Мариу Фернандес и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Однако болельщики "Спартака" подвергли футболиста жесточайшей критике.