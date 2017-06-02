Чернов присоединится к ЦСКА после защиты диплома

Игроки ЦСКА, проведшие сезон-2016/17 в арендах, отправятся на первый сбор с основой армейцев, сообщает официальный сайт клуба. Форвард Александр Макаров и защитник Дмитрий Ефремов поедут на сбор в Австрию вместе с командой 14 июня. Игрок обороны Никита Чернов присоединится к ЦСКА на три дня позже в связи с защитой диплома. Наконец, хавбек Сергей Ткачев также прибудет в расположение армейцев и будет тренироваться с основным составом до перехода в другой клуб.

Макаров в сезоне-2016/17 выступал в "Тосно", Ефремов - в "Оренбурге", Чернов - в "Енисее", а Ткачев - в "Крыльях Советов".