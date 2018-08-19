Чернов назвал рассечение в матче с "Арсеналом" обыденностью

Защитник ЦСКА Никита Чернов в Инстаграме высказался о рассечении, которое он получил в первом тайме матча 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). Ранее пресс-служба сборной России опубликовала коллаж из снимков разных лет, на которых игрок обороны запечатлен с такой травмой.

"Забинтованная голова - уже обыденность! Болельщики ЦСКА, как всегда, на высоте", - написал Чернов.

Накануне армейцы впервые выиграли в национальном первенстве. В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

После четырех игр команда Виктора Гончаренко занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 5 очков. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином" (25 августа, начало - 16.30 по московскому времени).