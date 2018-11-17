Чернов назвал лучших футболистов в истории современного ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что считает лучшими футболистами в истории армейского клуба экс-защитников Василия Березуцкого, Алексея Березуцкого, Сергея Игнашевича, а также голкипера Игоря Акинфеева.

- В ЦСКА очень открытые люди, которые всегда могут прийти на помощь, - сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе. - Команда похожа на семью. Лучшие футболисты в истории современного ЦСКА? На ум приходят четверо: братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Это люди, которые определяют историю команды.

В текущем сезоне Чернов провел 16 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

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