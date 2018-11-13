Гурам Аджоев и Игорь Черевченко. Фото Твиттер тульского "Арсенала"

Игорь Черевченко стал главным тренером тульского "Арсенала", информирует официальный сайт тульского клуба. Помогать 44-летнему специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

👍😁Игорь Черевченко возглавил "Арсенал"



44-летний специалист стал главным тренером тульских оружейников.



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Напомним, в понедельник "Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил "Спартак".

Ранее Черевченко был главным тренером "Локомотива" и "Балтики".

"Арсенал" после 14 туров 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.

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