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Черевченко возглавил "Арсенал"

Гурам Аджоев и Игорь Черевченко. Фото Твиттер тульского "Арсенала"
Гурам Аджоев и Игорь Черевченко. Фото Твиттер тульского "Арсенала"
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Игорь Черевченко стал главным тренером тульского "Арсенала", информирует официальный сайт тульского клуба. Помогать 44-летнему специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун

Напомним, в понедельник "Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил "Спартак".

Ранее Черевченко был главным тренером "Локомотива" и "Балтики"

"Арсенал" после 14 туров 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. 

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/igor-cherevchenko-vozglavil-arsenal/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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