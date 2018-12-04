Черевченко рассказал о багаже Кононова. В тульском "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (4:2) заметил, что рассчитывает на каждого игрока в составе. При этом специалист сам заговорил о наследии Олега Кононова.

– У нас 23 футболиста в обойме, любой может выйти в основном составе. Я всех уважаю, каждому доверяю, у нас с ними полный контакт, хотя прошло дней 15, как стали общаться. Думаю, мы поняли друг друга, – сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

– Как раз об этом. Понятно, что сейчас команда во многом играет на тех наработках, которые уже были…

– Да, на чемоданах, на багаже. Как все любят говорить…

– В какую сторону при вас будет меняться "Арсенал" и в чем этой команде нужно прибавлять?

– Прибавлять, чтобы побольше забивали и меньше пропускали. (Улыбается.) А над чем будем работать, в феврале все увидят. Хочу достичь баланса между атакой и обороной. Чтобы он был. Пока есть небольшие погрешности в этом плане. Но мы общаемся с ребятами каждый день, с некоторыми – даже индивидуально. Думаю, что они понимают, что я хочу от них. И я понимаю, чего хотят они.

– Пока же идеальный принцип – не вмешиваться?

– Но… Если судить по сегодняшней игре. Думаю, вы увидели, что мы стали играть вторым номером. Уже же есть изменения какие-то? (Артем Агапов)

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