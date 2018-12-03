Черевченко рассказал, как долго думал над выходом Кангва против "Зенита"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (4:2) предложил тульским журналистам не обсуждать отсутствие основного форварда Луки Джорджевича – черногорец не мог выйти на поле по условиям арендного соглашения с питерцами. При этом специалист не стал скрывать, что решение по включению Эванса Кангва в стартовый состав принял не сразу.

– Чего в первую очередь опасались в этом матче и что из задуманного у вас получилось? – первый вопрос Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

– Опасаться… У нас ребята все опытные, никого опасаться не должны, а должны играть так, как мы хотим. В данном случае отталкиваемся от себя, а не от соперника. Мы просмотрели три последних матча "Зенита", сделали выводы. Футболисты поняли, чего мы от них хотим в этом конкретном матче. В итоге такой результат.

Что получилось? Если выиграли – почти все. Но есть моменты, которые нужно отрабатывать. К сожалению, пока времени было мало. Но будут зимние сборы, поработаем над этим.

– Что вы сделали с Кангва, который до вашего прихода почти не играл, а теперь забил по два мяча в двух матчах подряд?

– Я ничего не делал, это он сам. (Улыбается.)

– Если рассуждать виртуально. Джорджевич сегодня не играл против своего клуба по условиям аренды. Выйди он на поле, нашлось бы место в стартовом составе тем же Кангве, Бакаеву или Мирзову? – уточнили тульские журналисты.

– Давайте жить тем, что есть. Так сложилось, что Лука не мог играть. А если думать – мог или нет… Мы иначе рассуждаем. Мы тренерским штабом с Игорем Петровичем (Семшовым) сидели и пару суток думали, кого бы поставить вперед, на острие атаки. Выбор пал на Кангва. Думаю, мы все правильно сделали. Знали слабые стороны "Зенита" – вверху выиграть тяжело, поэтому выбрали быстрого форварда. (Артем Агапов)

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