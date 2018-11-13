Черевченко - о планах до окончания первой части чемпионата: "Будем работать и стараться показывать результат"

Игорь Черевченко, который сегодня стал главным тренером тульского "Арсенала", в интервью официальному сайту тульского клуба рассказал, что собирается во время текущей паузы на игры национальных сборных познакомиться с футболистами. Он также добавил, что многих игроков знает по выступлениям за различные клубы.

Напомним, в понедельник "Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил "Спартак". Ранее Черевченко был главным тренером "Локомотива" и "Балтики".

– Какие планы на текущую паузу в чемпионате?

– Нужно познакомиться с футболистами, хотя многих знаю по выступлениям за различные клубы, в том числе и за "Локомотив". До окончания первой части чемпионата России остается не так много времени, с этим есть определенная проблема.

Чем раньше мы познакомимся и поймем друг друга, тем будет лучше для команды. Будем работать и стараться показывать результат в оставшихся турах в чемпионате и в четвертьфинале Кубка России с "Оренбургом".

– Будучи тренером "Локомотива", вы уже обыгрывали в Кубке страны оренбуржцев.

– Помню ту встречу в апреле 2015 года. Получился тяжелый матч, удалось в концовке основного времени сравнять счет и победить в серии пенальти. "Оренбург" не сильно изменился в игровом плане, против него всегда сложно играть, особенно на его стадионе. Будет трудно, матчи Кубка несравнимы с играми чемпионата. Это другой турнир. Но и "Оренбургу" будет с нами тяжело.

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