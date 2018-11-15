Черевченко и Семшов внесены в заявку "Арсенала"

Игорь Черевченко и Игорь Семшов внесены в заявку "Арсенала" на текущий сезон чемпионата России.

Семшов будет занимать должность старшего тренера тульской команды.

Напомним, в понедельник Олег Кононов официально покинул пост главного тренера "Арсенала". 52-летний специалист возглавил "Спартак". 13 ноября, во вторник, Игорь Черевченко стал главным тренером "оружейников".

Ранее Черевченко возглавлял "Локомотив" и "Балтику".

"Арсенал" после 14 туров занимает 11-е место в чемпионате России с 17 очками.