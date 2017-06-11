Черенчиков покинул "Амкар"

"Амкар" на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Ивана Черенчикова. 32-летний россиянин всю свою карьеру выступал за пермскую команду, сыграв в 15 сезонах.

– Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков – тяжело вдвойне, – отметил исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории "Амкара" было много "долгожителей", но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в "Амкаре" была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего.