Черчесов возьмет Лоськова в сборную. Ветеранскую

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 28-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Оренбург" (4:0). Специалист рассказал о возможности попадания Дмитрия Лоськова в сборную. Эта игра, скорее всего, стала последней в карьере 43-летнего ветерана.
– Дмитрия Лоськова в сборную России возьмете?
– Да. В ветеранскую. (Ярослав СУСОВ)
Трансляция матча "Локо" – "Оренбург" //
Юрий Семин: "Может, Лоськов решит играть дальше" //
Дмитрий Лоськов: "На этом поставим точку. Надо давать дорогу молодым"