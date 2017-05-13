Черчесов возьмет Лоськова в сборную. Ветеранскую

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 28-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Оренбург" (4:0). Специалист рассказал о возможности попадания Дмитрия Лоськова в сборную. Эта игра, скорее всего, стала последней в карьере 43-летнего ветерана.

– Дмитрия Лоськова в сборную России возьмете?

– Да. В ветеранскую. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локо" – "Оренбург" //

Юрий Семин: "Может, Лоськов решит играть дальше" //

Дмитрий Лоськов: "На этом поставим точку. Надо давать дорогу молодым"