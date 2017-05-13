21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Черчесов возьмет Лоськова в сборную. Ветеранскую

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 28-го тура чемпионата России "Локомотив""Оренбург" (4:0). Специалист рассказал о возможности попадания Дмитрия Лоськова в сборную. Эта игра, скорее всего, стала последней в карьере 43-летнего ветерана.

– Дмитрия Лоськова в сборную России возьмете?

– Да. В ветеранскую. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локо" – "Оренбург" //
Юрий Семин: "Может, Лоськов решит играть дальше" //
Дмитрий Лоськов: "На этом поставим точку. Надо давать дорогу молодым" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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