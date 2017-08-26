Черчесов присутствует на матче "Локомотив" - "Урал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на матч 8-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Урал", передает корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Напомним, что на ближайший сбор в национальную команды вызваны футболисты "Локо" Алексей и Антон Миранчуки и Дмитрий Тарасов, а также форвард "Урала" Владимир Ильин.
Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"
Z przyjacielem przed Loko-Ural 👍💪😉 pic.twitter.com/kXMT2ce3vp– Mariusz Piekarski (@sportmar_mario) 26 августа 2017 г.