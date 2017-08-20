18:19 | Футбол — РФПЛ

Черчесов присутствует на матче "Динамо" - "Уфа"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 7-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Уфой". Отметим, что специалист пригласил по одному игроку из каждой команды для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. Речь идет о нападающем москвичей Кирилле Панченко и полузащитнике "Уфы" Дмитрии Стоцком.

В рамках данного этапа подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"

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