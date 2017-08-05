Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 4-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Амкаром". Встреча проходит на "Арене Химки".
Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"
Черчесов присутствует на матче "Динамо" - "Амкар"https://t.co/BFynVxEs05 pic.twitter.com/sgCBjAwokE– СЭ Футбол (@football_se) 5 августа 2017 г.
astero
Станислав Соломонович ищет таланты! ХА!
19:18 5 августа
Patisson
Кто все эти прекрасные люди...?
18:48 5 августа
Andrey6201
Я тоже там присутствую, где инфа красной строкой?
17:57 5 августа