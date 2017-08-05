17:29 5 августа | Футбол — РФПЛ

Черчесов присутствует на матче "Динамо" - "Амкар"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 4-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Амкаром". Встреча проходит на "Арене Химки".

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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astero

Станислав Соломонович ищет таланты! ХА!

19:18 5 августа

Patisson

Кто все эти прекрасные люди...?

18:48 5 августа

Andrey6201

Я тоже там присутствую, где инфа красной строкой?

17:57 5 августа