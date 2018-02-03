Черчесов приехал на тренировку "Зенита"

Вечернюю тренировку сине-бело-голубых в турецком Белеке посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Тепло поприветствовав Роберто Манчини, он поздоровался с футболистами и отправился смотреть за занятием. (Егор БЫЧКОВ)