Черчесов приехал на тренировку "Зенита"

Вечернюю тренировку сине-бело-голубых в турецком Белеке посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Тепло поприветствовав Роберто Манчини, он поздоровался с футболистами и отправился смотреть за занятием. (Егор БЫЧКОВ)
Вечернюю тренировку сине-бело-голубых в турецком Белеке посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Тепло поприветствовав Роберто Манчини, он поздоровался с футболистами и отправился смотреть за занятием. (Егор БЫЧКОВ)
К.Б.Ын
Зинаиду расформируют после 18 марта 2018 года !
20:05
EnsiferumSP
Бери Болото, Панча и Каплю, эти жгут немирным атомом=)
18:58
shpasic
а пока в Зените был Дзюба, то усатый тренер боялся приезжать))
17:52