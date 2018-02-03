17:09 | Футбол — РФПЛ

Черчесов приехал на тренировку "Зенита"

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Вечернюю тренировку сине-бело-голубых в турецком Белеке посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Тепло поприветствовав Роберто Манчини, он поздоровался с футболистами и отправился смотреть за занятием. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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К.Б.Ын

Зинаиду расформируют после 18 марта 2018 года !

20:05

EnsiferumSP

Бери Болото, Панча и Каплю, эти жгут немирным атомом=)

18:58

shpasic

а пока в Зените был Дзюба, то усатый тренер боялся приезжать))

17:52