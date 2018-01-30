Черчесов ответил на вопрос о Дзюбе в "Арсенале"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "России 24" прокомментировал вероятный переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в тульский "Арсенал". По данным "СЭ", условия аренды уже согласованы, о сделке будет объявлено в ближайшее время.

- Насколько переход Дзюбы в "Арсенал" повышает шансы на возвращение в сборную?

- Мы уже декларировали после Кубка конфедераций, нужен ли нам габаритный нападающий или нет, независимо от фамилии. Дзюба играл у меня в 18 лет. Мы четко понимаем его портрет, что ему надо, чтобы он себя проявлял.

Ранее Черчесов уже намекал, что сомневается в целесообразности вызова в сборную фактурного форварда.