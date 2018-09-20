Черчесов оставил автограф на футболке Рабинера во время презентации новой книги обозревателя "СЭ"

Сегодня в ресторане "На Шаболовке" проходит презентация новой, 20-й книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Она посвящена выступлению сборной России на чемпионате мира-2018 - команда под руководством Станислава Черчесова впервые в новейшей истории вышла в плей-офф мирового первенства и дошла до 1/4 финала.

Станислав Черчесов оставил автограф на футболке @IgorRabiner. Во время ЧМ-2018 на ней расписались все игроки pic.twitter.com/aQ9APsMrWU – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 20 сентября 2018 г.

Гостями вечера, помимо Черчесова, стали его помощник Мирослав Ромащенко, бывший главный тренер сборной, рулевой "Локомотива" Юрий Семин и многие другие.

Черчесов оставил автограф на футболке Рабинера. Во время ЧМ-2018 на ней расписались все игроки.

Желающие ознакомиться с путем, который прошла команда до ЧМ-2018 и во время турнира, уже могут приобрести новую книгу нашего обозревателя. Она поступила в свободную продажу 11 сентября. (Андрей Михайлов)

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