Черчесов - о переходе Головина в "Монако": "Рад, что он сделал этот непростой шаг"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что рад за хавбека ЦСКА и национальной команды Александра Головина. 22-летний россиянин подпишет 5-летний контракт с "Монако".

- Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе, - цитирует Черчесова ТАСС. - Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом. Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать.

В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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