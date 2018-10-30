Черчесов - лауреат премии Arctic Awards

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом премии Arctic Awards, сообщает официальный сайт РФС. Награду он получил в специальной номинации "За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения".

Церемония награждения пройдет 1 декабря 2018 года, в этот день Черчесов будет находиться в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2020, поэтому организаторы приняли решение вручить награду досрочно.

- Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении, – сказал Черчесов. - Я благодарю вас за награду. Понятно, что вручают ее мне, но это не до конца справедливо, поскольку успех был возможен только благодаря всей нашей большой команде. Уже на следующем сборе я передам игрокам ваши добрые слова и пожелания.

Международная премия "Arctic Awards" традиционно вручается видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона.