Черчесов и Ромащенко посетили матч "Локомотив" – ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матча 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА. Также на стадионе присутствовал помощник Черчесова Мирослав Ромащенко.

Напомним, что 6 ноября национальная команда начнет тренировочный сбор для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией.

Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА