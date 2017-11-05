16:57 | Футбол — РФПЛ

Черчесов и Ромащенко посетили матч "Локомотив" – ЦСКА


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матча 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА. Также на стадионе присутствовал помощник Черчесова Мирослав Ромащенко.

Напомним, что 6 ноября национальная команда начнет тренировочный сбор для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией.

Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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