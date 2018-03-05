12:25 | Футбол — РФПЛ

Черчесов и Ещенко приняли участие в футбольном дне донора

Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Андрей ЕЩЕНКО. Футбольный День донора. Футбольный День донора.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и защитник "Спартака" Андрей Ещенко приняли участие в футбольном Дне донора, организованном компанией LG, передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Также День донора посетила футболистка сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко.

Приглашенные гости подписали мяч добрых дел и красное сердце – символы донорского марафона.

– Всегда поддерживаю такое событие, как сдача крови, – сказал Ещенко донорам. – В любой момент она может пригодится тебе или твоим родным. Иногда я и сам сдаю. И не забывайте, что "Спартак" – чемпион!

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ДжЫмкО

Чистый спирт можно добыть более простым способом, чем выпаривание его из крови ещенки) Хотя КПД данного способа, безусловно, хороший)

13:22

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