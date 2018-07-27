Чепчугов - о переходе Головина в "Монако": "Встречайте русского парня, сильного духом!"

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к 22-летнему хавбеку армейцев Александру Головину, который в самое ближайшее время должен стать игроком "Монако".



- Встречайте русского парня, сильного духом! Буду переживать за тебя, удачи, - написал Чепчугов в Инстаграме.



Ожидается, что Головин подпишет контракт с "Монако" на пять лет с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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