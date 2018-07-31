21:35 | Футбол — РПЛ

Чемпионат России: в 1-м туре так мало не забивалось никогда

Чемпионат России: в 1-м туре так мало не забивалось никогда. Фото "СЭ"
Чемпионат России: в 1-м туре так мало не забивалось никогда. Фото "СЭ"

В восьми матчах 1-го тура РПЛ было забито всего восемь голов.

Это худший результат в истории чемпионатов России. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда 16 команд общими усилиями забили 10 мячей.

Самые малорезультативные первые туры чемпионата России

Сезон

Матчи

Голы

Ср.

2018/19

8

8

1,00

2001

8

10

1,25

2010

8

11

1,38

2016/17

8

11

1,38

2000

8

12

1,50

1999

8

13

1,63

Ранее по восемь голов за тур было забито в три раза. Меньшая результативность фиксировалась четыре раза. Самым безголевым остается 10-й тур чемпионата-1993, когда четыре встречи завершились со счетом 0:0, три по 1:0 и одна – 2:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые малорезультативные туры чемпионата России

Сезон

Тур

Матчи

Голы

Ср.

1993

10-й

8

5

0,63

2005

25-й

8

6

0,75

2006

19-й

8

6

0,75

1998

6-й

8

7

0,88

2010

16-й

8

8

1,00

2012/13

23-й

8

8

1,00

2016/17

20-й

8

8

1,00

2018/19

1-й

8

8

1,00

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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