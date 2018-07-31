Чемпионат России: в 1-м туре так мало не забивалось никогда

В восьми матчах 1-го тура РПЛ было забито всего восемь голов.
Это худший результат в истории чемпионатов России. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда 16 команд общими усилиями забили 10 мячей.
Самые малорезультативные первые туры чемпионата России
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
2018/19
|
8
|
8
|
1,00
|
2001
|
8
|
10
|
1,25
|
2010
|
8
|
11
|
1,38
|
2016/17
|
8
|
11
|
1,38
|
2000
|
8
|
12
|
1,50
|
1999
|
8
|
13
|
1,63
Ранее по восемь голов за тур было забито в три раза. Меньшая результативность фиксировалась четыре раза. Самым безголевым остается 10-й тур чемпионата-1993, когда четыре встречи завершились со счетом 0:0, три по 1:0 и одна – 2:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые малорезультативные туры чемпионата России
|
Сезон
|
Тур
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
1993
|
10-й
|
8
|
5
|
0,63
|
2005
|
25-й
|
8
|
6
|
0,75
|
2006
|
19-й
|
8
|
6
|
0,75
|
1998
|
6-й
|
8
|
7
|
0,88
|
2010
|
16-й
|
8
|
8
|
1,00
|
2012/13
|
23-й
|
8
|
8
|
1,00
|
2016/17
|
20-й
|
8
|
8
|
1,00
|
2018/19
|
1-й
|
8
|
8
|
1,00
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам