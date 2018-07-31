Чемпионат России: в 1-м туре так мало не забивалось никогда. Фото "СЭ"

В восьми матчах 1-го тура РПЛ было забито всего восемь голов.

Это худший результат в истории чемпионатов России. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда 16 команд общими усилиями забили 10 мячей.

Самые малорезультативные первые туры чемпионата России

Сезон Матчи Голы Ср. 2018/19 8 8 1,00 2001 8 10 1,25 2010 8 11 1,38 2016/17 8 11 1,38 2000 8 12 1,50 1999 8 13 1,63

Ранее по восемь голов за тур было забито в три раза. Меньшая результативность фиксировалась четыре раза. Самым безголевым остается 10-й тур чемпионата-1993, когда четыре встречи завершились со счетом 0:0, три по 1:0 и одна – 2:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые малорезультативные туры чемпионата России

Сезон Тур Матчи Голы Ср. 1993 10-й 8 5 0,63 2005 25-й 8 6 0,75 2006 19-й 8 6 0,75 1998 6-й 8 7 0,88 2010 16-й 8 8 1,00 2012/13 23-й 8 8 1,00 2016/17 20-й 8 8 1,00 2018/19 1-й 8 8 1,00

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

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