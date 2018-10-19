Премьер-лига, 11-й тур. Расписание и результаты

"Анжи" (Махачкала) - ЦСКА - 0:2 (0:1)
Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 71 (0:2).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Глебов (Чайковский, 76), Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Влашич (Хосонов, 77), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 73).
Предупреждения: Долгов, 17. Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60. Ондуа, 72. Кулик, 78. Чайковский, 79.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
19 октября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
"Анжи" - ЦСКА: онлайн-трансляция, обзор матча
"Локомотив" - "Ростов"
19 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.00. (МатчПремьер).
"Локомотив" - "Ростов": онлайн-трансляция матча
"Оренбург" - "Енисей"
20 октября. Оренбург. Стадион "Газовик". 11.30 (МатчПремьер).
"Оренбург" - "Енисей": онлайн-трансляция матча
"Урал" – "Крылья Советов"
20 октября. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 14.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Урал" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча
"Уфа" - "Рубин"
20 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник". 16.30 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Уфа" - "Рубин": онлайн-трансляция матча
"Динамо" – "Зенит"
21 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 14.00 (МатчПремьер).
"Динамо" – "Зенит": онлайн-трансляция матча
"Спартак" - "Арсенал"
21 октября. Москва. Стадион "Открытие-Арена". 16.30 (МатчПремьер).
"Спартак" - "Арсенал": онлайн-трансляция матча
"Краснодар" - "Ахмат"
21 октября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (МатчПремьер).
"Краснодар" - "Ахмат": онлайн-трансляция матча
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