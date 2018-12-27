Промес может вернуться в Россию. Но только в "Спартак"?

По информации "СЭ", Квинси Промес может покинуть "Севилью" в ближайшее трансферное окно. При этом не исключается вариант возвращения голландского форварда в РПЛ. Перейти он может в любой из российских клубов. Однако при этом есть ограничение, касающееся возможности его участия в играх второй части нашего чемпионата. Так как Промес уже выступал в течение сезона-2018/19 за "Спартак" и "Севилью".

Связано это с так называемым "правилом трех маек". Регламент РФС по статусу и переходам футболистов предусматривает следующее:

"Футболисты могут быть зарегистрированы максимум в трех клубах в течение одного спортивного сезона. В течение этого периода игрок имеет право выступать в официальных матчах только за два клуба. В качестве исключения из этого правила футболист, переходящий между двумя клубами, принадлежащими Ассоциациям с пересекающимися сезонами (например, начало сезона летом/осенью в отличие от начала чемпионата зимой/весной), может участвовать в официальных матчах за третий клуб в течение соответствующего сезона при условии, что он полностью выполнил свои контрактные обязательства в отношении своих прежних клубов".

То есть выступать в текущем сезоне он может только за "Севилью" или за "Спартак", если вернется туда. Однако, по данным "СЭ", "Севилья", несмотря на эти ограничения, готова вести переговоры о трансфере Промеса и с другими российскими клубами – "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром". Но тогда в случае перехода Квинси он сможет выйти на поле в чемпионате России в составе одной из этих команд не раньше будущего сезона.

Кроме того, голландец может, к примеру, выступать в китайской суперлиге, где матчи проводятся по системе "весна-осень". (Александр Бобров)

"Севилья" продаст Промеса, Балотелли сыграет против "Зенита"?