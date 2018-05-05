08:15 | Футбол — РФПЛ

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур. "Локо" против "Зенита", "Спартак" играет с "Ростовом"

Далер КУЗЯЕВ, Маттиас КРАНЕВИТТЕР и Игорь ДЕНИСОВ (слева направо). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Далер КУЗЯЕВ, Маттиас КРАНЕВИТТЕР и Игорь ДЕНИСОВ (слева направо). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Все матчи 29-го тура чемпионата России

5 мая, суббота

"СКА-Хабаровск""Краснодар"
Начало – в 11.00 по мск

СКА-Хабаровск - Краснодар

"Тосно""Динамо"
Начало – в 14.00 по мск

Тосно - Динамо М

"Локомотив""Зенит"
Начало – в 16.30 по мск

Локомотив М - Зенит

"Спартак""Ростов"
Начало – в 19.00 по мск

Спартак М - Ростов

6 мая, воскресенье

"Урал""Амкар"
Начало – в 14.00 по мск

Урал - Амкар

ЦСКА"Арсенал"
Начало – в 19.00 по мск

ЦСКА - Арсенал Т

7 мая, понедельник

"Анжи""Ахмат"
Начало – в 19.30 по мск

Анжи - Ахмат

"Рубин""Уфа"
Начало – в 19.30 по мск

Рубин - Уфа

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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