Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур. "Локо" против "Зенита", "Спартак" играет с "Ростовом"

Все матчи 29-го тура чемпионата России
5 мая, суббота
"СКА-Хабаровск" – "Краснодар"
Начало – в 11.00 по мск
"Тосно" – "Динамо"
Начало – в 14.00 по мск
"Локомотив" – "Зенит"
Начало – в 16.30 по мск
"Спартак" – "Ростов"
Начало – в 19.00 по мск
6 мая, воскресенье
"Урал" – "Амкар"
Начало – в 14.00 по мск
ЦСКА – "Арсенал"
Начало – в 19.00 по мск
7 мая, понедельник
"Анжи" – "Ахмат"
Начало – в 19.30 по мск
"Рубин" – "Уфа"
Начало – в 19.30 по мск
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