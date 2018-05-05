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Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур. "Локо" победил "Зенит" и взял титул, "Спартак" обыграл "Ростов"

Далер КУЗЯЕВ, Маттиас КРАНЕВИТТЕР и Игорь ДЕНИСОВ (слева направо). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Далер КУЗЯЕВ, Маттиас КРАНЕВИТТЕР и Игорь ДЕНИСОВ (слева направо). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Все матчи 29-го тура чемпионата России

5 мая, суббота

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)
Гол: Классон, 45+1 (0:1).
Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)
"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.
Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).
5 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

СКА-Хабаровск - Краснодар

"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0) 
Голы: Шуньич, 57 (0:1). Мирзов, 68 (1:1). Панченко, 79 (1:2). 
"Тосно": Юрченко, Маргасов, Миюшкович, Дугалич, Сухарев, Полетанович, Нуну Роша (Скворцов, 65), Палиенко (Жигулев, 75), Галиулин (Труич, 86), Рикардинью, Мирзов. 
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Черных (Морозов, 46), Соу, Тетте, Луценко (Соснин, 90), Ташаев, Панченко (Рыков, 84). 
Предупреждения: Мирзов, 5. Палиенко, 50. Морозов, 54. Шуньич, 81. Дугалич, 85. Юрченко, 90+4. 
Судьи: КУКУЯН (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
5 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Тосно - Динамо М

"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) 
Гол: Эдер, 87.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Ант.Миранчук (Эдер, 79), Фарфан.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Заболотный. 
Предупреждения: Дриусси, 25. Игнатьев, 26. Кузяев, 55. Краневиттер, 62. Паредес, 67. Мевля, 76. Гильерме, 90+3. 
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
5 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Локомотив М - Зенит

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)  
Голы: Мельгарехо, 79 (1:0). Промес, 84 (2:0).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернанду, 67), Пашалич, Мельгарехо, Промес, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Луиз Адриану.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Бобен, Байрамян, Маер (Калачев, 81), Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Плиев, 69), Шомуродов.  
Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73. Мельгарехо, 80.  
Удаление: Байрамян, 90+3. 
Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
5 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Спартак М - Ростов

6 мая, воскресенье

"Урал""Амкар"
Начало – в 14.00 по мск

Урал - Амкар

ЦСКА"Арсенал"
Начало – в 19.00 по мск

ЦСКА - Арсенал Т

7 мая, понедельник

"Анжи""Ахмат"
Начало – в 19.30 по мск

Анжи - Ахмат

"Рубин""Уфа"
Начало – в 19.30 по мск

Рубин - Уфа

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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