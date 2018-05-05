Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур. "Локо" победил "Зенит" и взял титул, "Спартак" обыграл "Ростов"

5 мая, суббота
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)
Гол: Классон, 45+1 (0:1).
Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)
"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.
Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).
5 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0)
Голы: Шуньич, 57 (0:1). Мирзов, 68 (1:1). Панченко, 79 (1:2).
"Тосно": Юрченко, Маргасов, Миюшкович, Дугалич, Сухарев, Полетанович, Нуну Роша (Скворцов, 65), Палиенко (Жигулев, 75), Галиулин (Труич, 86), Рикардинью, Мирзов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Черных (Морозов, 46), Соу, Тетте, Луценко (Соснин, 90), Ташаев, Панченко (Рыков, 84).
Предупреждения: Мирзов, 5. Палиенко, 50. Морозов, 54. Шуньич, 81. Дугалич, 85. Юрченко, 90+4.
Судьи: КУКУЯН (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
5 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: Эдер, 87.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Ант.Миранчук (Эдер, 79), Фарфан.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Заболотный.
Предупреждения: Дриусси, 25. Игнатьев, 26. Кузяев, 55. Краневиттер, 62. Паредес, 67. Мевля, 76. Гильерме, 90+3.
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
5 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".
"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)
Голы: Мельгарехо, 79 (1:0). Промес, 84 (2:0).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернанду, 67), Пашалич, Мельгарехо, Промес, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Луиз Адриану.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Бобен, Байрамян, Маер (Калачев, 81), Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Плиев, 69), Шомуродов.
Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73. Мельгарехо, 80.
Удаление: Байрамян, 90+3.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Абусуев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
5 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".
6 мая, воскресенье
"Урал" – "Амкар"
Начало – в 14.00 по мск
ЦСКА – "Арсенал"
Начало – в 19.00 по мск
7 мая, понедельник
"Анжи" – "Ахмат"
Начало – в 19.30 по мск
"Рубин" – "Уфа"
Начало – в 19.30 по мск
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
Излучение Гаврилова-Черенкова
Локо, поздравляю! Заслуженно!
19:40