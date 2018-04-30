Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур. Ничья в матче "Зенит" - ЦСКА, "Локомотив" сыграет с "Краснодаром"

30 апреля, понедельник
"Уфа" – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (1:0)
Гол: Сысуев, 3.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов (Обляков, 68), Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев (Кротов, 58), Игбун (Засеев, 90+2).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Гришко, Наваловский, Карасев (Федотов, 54), Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Маркович.
Предупреждения: Гришко, 15. Аделейе, 36. Самсонов, 74.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Хатуев (Грозный).
30 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 6362 зрителя.
"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 0:0
"Динамо" (Москва): Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46).
"Рубин" (Казань): Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун.
Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
30 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".
АХМАТ – УРАЛ
Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Еськов (Москва)
КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ
Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: Вилков (Нижний Новгород)
29 апреля, воскресенье
"Амкар" (Пермь) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Боккетти, 8 (0:1). Ханни, 81 (0:2).
"Амкар" (Пермь): Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 64), Комолов.
"Спартак" (Москва): Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес.
Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 30. Боккетти, 30. Эззатоллахи, 41. Сиваков, 43.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
29 апреля. Пермь. Стадион "Звезда". 7890 зрителей.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович (Жирков, 19), Кришито, Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев (Полоз, 85), Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витинью, 79), Головин, Щенников, Муса, Чалов.
Предупреждения: Бистрович, 5. Кришито, 6. А.Березуцкий, 37. В.Березуцкий, 43. Щенников, 58. Ригони, 84. Паредес, 90+3.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).
29 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 51 328 зрителей.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Тосно" – 2:0 (0:0)
Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Калачев, Ионов (Макеев, 79), Скопинцев (Зуев, 66), Шомуродов.
"Тосно": Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Макаров, Палиенко (Рикардинью, 74), Жигулев, Миюшкович, Полетанович (Карницкий, 82), Нуну Роша, Труич (Скворцов, 68).
Предупреждения: Макаров, 2. Галиулин, 35. Гулиев, 55. Вилюш, 63. Дугалич, 67.
Удаление: Макаров, 26 (грубая игра).
Судьи: МАТЮНИН. Шаламберидзе (все Москва), Назаров (Невинномысск).
29 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".
28 апреля, суббота
"Арсенал" (Тула) – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (1:1)
Голы: Берхамов, 16 (1:0). Хубулов, 22 (1:1). Сунзу, 62 (2:1).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Чаушич, Джорджевич (Шевченко, 60), Берхамов, Кангва, Дзюба (Аджоев, 90+3).
"Анжи" (Махачкала): Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Армаш, Данченко, Тетрашвили, Антон, Поку (Лескано, 68), Хубулов (Маркелов, 86), Прудников (Будковский, 80).
Предупреждения: Самарджич, 59. Данченко, 73. Армаш, 86. Кангва, 88. Аджоев, 90+4.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
28 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 11 220 зрителей.
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