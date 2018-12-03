Что нужно "Зениту", чтобы стать "зимним чемпионом"

3 декабря. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 4:2. Питерцы после неудачи в Туле опережают "Краснодар" всего на два очка. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

До перерыва в чемпионате России остался один тур. В нем "Зенит" (34 очка, 1-е место) примет "Рубин", а "Краснодар" (32 очка, 2-е место) – "Уфу". Оба матча состоятся 9 декабря.

Питерский клуб уйдет на зимний перерыв лидером, если:

– не проиграет "Рубину";

– проиграет "Рубину", а "Краснодар" не сможет победить "Уфу".

Если "Зенит" сыграет с казанцами вничью, а "Краснодар" обыграет "Уфу", то у сине-бело-голубых и "быков" будет равное количество очков (по 35), но на первом месте останется команда Сергея Семака, поскольку имеет преимущество по личным встречам (7 октября питерцы победили "быков" 2:1 в Санкт-Петербурге). Матч второго круга между командами пройдет 21 апреля.

"Краснодар" же уйдет на перерыв на первой строчке только в одном случае: если обыграет "Уфу", а "Зенит" уступит "Рубину".

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