Календарь чемпионата России-2018/19

1-й КРУГ
1-й тур
28 июля, суббота
29 июля, воскресенье
30 июля, понедельник
31 июля, вторник
Крылья Советов – ЦСКА (19.00)
2-й тур
3 августа, пятница
Динамо – Рубин (19.30)
4 августа, суббота
Урал – Краснодар (14.00)
Зенит – Арсенал (16.30)
Локомотив – Спартак (19.00)
5 августа, воскресенье
Крылья Советов – Оренбург (16.00)
ЦСКА – Ростов (19.00)
Ахмат – Енисей (21.30)
6 августа, понедельник
Уфа – Анжи (17.30)
3-й тур
10 августа, пятница
Урал – Динамо (17.30)
11 августа, суббота
Енисей – ЦСКА (16.30)
Спартак – Анжи (19.00)
Ростов – Крылья Советов (21.30)
12 августа, воскресенье
Оренбург – Локомотив (14.00)
Арсенал – Ахмат (16.30)
Рубин – Зенит (19.00)
13 августа, понедельник
Уфа – Краснодар (17.30)
4-й тур
17 августа, пятница
Анжи – Оренбург (19.30)
18 августа, суббота
ЦСКА – Арсенал (16.30)
Краснодар – Спартак (19.00)
Ахмат – Рубин (21.30)
19 августа, воскресенье
Крылья Советов – Локомотив (16.30)
Зенит – Урал (19.00)
Ростов – Енисей (21.30)
20 августа, понедельник
Динамо – Уфа (19.30)
5-й тур
24 августа, пятница
Арсенал – Ростов (19.30)
25 августа, суббота
Урал – Ахмат (14.00)
Рубин – ЦСКА (16.30)
Спартак – Динамо (19.00)
26 августа, воскресенье
Оренбург – Краснодар (14.00)
Уфа – Зенит (16.30)
Локомотив – Анжи (19.00)
27 августа, понедельник
Енисей – Крылья Советов (17.30)
6-й тур
31 августа, пятница
Ростов – Рубин (19.30)
1 сентября, суббота
Крылья Советов – Анжи (14.00)
ЦСКА – Урал (16.30)
Краснодар – Локомотив (19.00)
2 сентября, воскресенье
Енисей – Арсенал (14.00)
Динамо – Оренбург (16.30)
Зенит – Спартак (19.00)
Ахмат – Уфа (21.30)
7-й тур*
16 сентября, воскресенье
Арсенал – Крылья Советов
Урал – Ростов
Рубин – Енисей
Уфа – ЦСКА
Спартак – Ахмат
Оренбург – Зенит
Локомотив – Динамо
Анжи – Краснодар
8-й тур
23 сентября, воскресенье
Крылья Советов – Краснодар
Ростов – Уфа
Енисей – Урал
Арсенал – Рубин
ЦСКА – Спартак
Ахмат – Оренбург
Зенит – Локомотив
Динамо – Анжи
9-й тур
30 сентября, воскресенье
Рубин – Крылья Советов
Спартак – Ростов
Уфа – Енисей
Урал – Арсенал
Оренбург – ЦСКА
Локомотив – Ахмат
Анжи – Зенит
Краснодар – Динамо
10-й тур
7 октября, воскресенье
Крылья Советов – Динамо
Ростов – Оренбург
Енисей – Спартак
Арсенал – Уфа
Рубин – Урал
ЦСКА – Локомотив
Ахмат – Анжи
Зенит – Краснодар
11-й тур
21 октября, воскресенье
Урал – Крылья Советов
Локомотив – Ростов
Оренбург – Енисей
Спартак – Арсенал
Уфа – Рубин
Анжи – ЦСКА
Краснодар – Ахмат
Динамо – Зенит
12-й тур
28 октября, воскресенье
Крылья Советов – Зенит
Ростов – Анжи
Енисей – Локомотив
Арсенал – Оренбург
Рубин – Спартак
Урал – Уфа
ЦСКА – Краснодар
Ахмат – Динамо
13-й тур
4 ноября, воскресенье
Уфа – Крылья Советов
Краснодар – Ростов
Анжи – Енисей
Локомотив – Арсенал
Оренбург – Рубин
Спартак – Урал
Динамо – ЦСКА
Зенит – Ахмат
14-й тур
11 ноября, воскресенье
Арсенал – Анжи
Рубин – Локомотив
Урал – Оренбург
Уфа – Спартак
ЦСКА – Зенит
Крылья Советов – Ахмат
Ростов – Динамо
Енисей – Краснодар
15-й тур
25 ноября, воскресенье
Спартак – Крылья Советов
Зенит – Ростов
Динамо – Енисей
Краснодар – Арсенал
Анжи – Рубин
Локомотив – Урал
Оренбург – Уфа
Ахмат – ЦСКА
2-й КРУГ
16-й тур
2 декабря, воскресенье
Оренбург – Крылья Советов
Ростов – ЦСКА
Енисей – Ахмат
Арсенал – Зенит
Рубин – Динамо
Спартак – Локомотив
Краснодар – Урал
Анжи – Уфа
17-й тур
9 декабря, воскресенье
Крылья Советов – Ростов
ЦСКА – Енисей
Ахмат – Арсенал
Зенит – Рубин
Динамо – Урал
Краснодар – Уфа
Анжи – Спартак
Локомотив – Оренбург
18-й тур
3 марта, воскресенье
Локомотив – Крылья Советов
Енисей – Ростов
Арсенал – ЦСКА
Рубин – Ахмат
Урал – Зенит
Уфа – Динамо
Спартак – Краснодар
Оренбург – Анжи
19-й тур
10 марта, воскресенье
Крылья Советов – Енисей
Ростов – Арсенал
ЦСКА – Рубин
Ахмат – Урал
Зенит – Уфа
Динамо – Спартак
Краснодар – Оренбург
Анжи – Локомотив
20-й тур
17 марта, воскресенье
Анжи – Крылья Советов
Рубин – Ростов
Арсенал – Енисей
Урал – ЦСКА
Уфа – Ахмат
Спартак – Зенит
Оренбург – Динамо
Локомотив – Краснодар
21-й тур
31 марта, воскресенье
Крылья Советов – Арсенал
Ростов – Урал
Енисей – Рубин
ЦСКА – Уфа
Ахмат – Спартак
Зенит – Оренбург
Динамо – Локомотив
Краснодар – Анжи
22-й тур
7 апреля, воскресенье
Краснодар – Крылья Советов
Уфа – Ростов
Урал – Енисей
Рубин – Арсенал
Спартак – ЦСКА
Оренбург – Ахмат
Локомотив – Зенит
Анжи – Динамо
23-й тур
14 апреля, воскресенье
Крылья Советов – Рубин
Ростов – Спартак
Енисей – Уфа
Арсенал – Урал
ЦСКА – Оренбург
Ахмат – Локомотив
Зенит – Анжи
Динамо – Краснодар
24-й тур
21 апреля, воскресенье
Динамо – Крылья Советов
Оренбург – Ростов
Спартак – Енисей
Уфа – Арсенал
Урал – Рубин
Локомотив – ЦСКА
Анжи – Ахмат
Краснодар – Зенит
25-й тур
24 апреля, среда
Енисей – Оренбург
Арсенал – Спартак
Рубин – Уфа
ЦСКА – Анжи
Ахмат – Краснодар
Зенит – Динамо
Крылья Советов – Урал
Ростов – Локомотив
26-й тур
28 апреля, воскресенье
Зенит – Крылья Советов
Анжи – Ростов
Локомотив – Енисей
Оренбург – Арсенал
Спартак – Рубин
Уфа – Урал
Краснодар – ЦСКА
Динамо – Ахмат
27-й тур
5 мая, воскресенье
Крылья Советов – Уфа
Ростов – Краснодар
Енисей – Анжи
Арсенал – Локомотив
Рубин – Оренбург
Урал – Спартак
ЦСКА – Динамо
Ахмат – Зенит
28-й тур
12 мая, воскресенье
Ахмат – Крылья Советов
Динамо – Ростов
Краснодар – Енисей
Анжи – Арсенал
Локомотив – Рубин
Оренбург – Урал
Спартак – Уфа
Зенит – ЦСКА
29-й тур
19 мая, воскресенье
Крылья Советов – Спартак
Ростов – Зенит
Енисей – Динамо
Арсенал – Краснодар
Рубин – Анжи
Урал – Локомотив
Уфа – Оренбург
ЦСКА – Ахмат
30-й тур
26 мая, воскресенье
ЦСКА – Крылья Советов
Ахмат – Ростов
Зенит – Енисей
Динамо – Арсенал
Краснодар – Рубин
Анжи – Урал
Локомотив – Уфа
Оренбург – Спартак
*С 7-го по 30-й тур матчи по дням недели и времени начала будут распределены позднее.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам