Календарь чемпионата России-2018/19

1-й КРУГ

1-й тур

28 июля, суббота

Урал – Анжи (16.30)

Спартак – Оренбург (19.00)

Ростов – Ахмат (21.30)

29 июля, воскресенье

Енисей – Зенит (14.00)

Арсенал – Динамо (16.30)

Рубин – Краснодар (19.00)

30 июля, понедельник

Уфа – Локомотив (18.00)

31 июля, вторник

Крылья Советов – ЦСКА (19.00)

2-й тур

3 августа, пятница

Динамо – Рубин (19.30)

4 августа, суббота

Урал – Краснодар (14.00)

Зенит – Арсенал (16.30)

Локомотив – Спартак (19.00)

5 августа, воскресенье

Крылья Советов – Оренбург (16.00)

ЦСКА – Ростов (19.00)

Ахмат – Енисей (21.30)

6 августа, понедельник

Уфа – Анжи (17.30)

3-й тур

10 августа, пятница

Урал – Динамо (17.30)

11 августа, суббота

Енисей – ЦСКА (16.30)

Спартак – Анжи (19.00)

Ростов – Крылья Советов (21.30)

12 августа, воскресенье

Оренбург – Локомотив (14.00)

Арсенал – Ахмат (16.30)

Рубин – Зенит (19.00)

13 августа, понедельник

Уфа – Краснодар (17.30)

4-й тур

17 августа, пятница

Анжи – Оренбург (19.30)

18 августа, суббота

ЦСКА – Арсенал (16.30)

Краснодар – Спартак (19.00)

Ахмат – Рубин (21.30)

19 августа, воскресенье

Крылья Советов – Локомотив (16.30)

Зенит – Урал (19.00)

Ростов – Енисей (21.30)

20 августа, понедельник

Динамо – Уфа (19.30)

5-й тур

24 августа, пятница

Арсенал – Ростов (19.30)

25 августа, суббота

Урал – Ахмат (14.00)

Рубин – ЦСКА (16.30)

Спартак – Динамо (19.00)

26 августа, воскресенье

Оренбург – Краснодар (14.00)

Уфа – Зенит (16.30)

Локомотив – Анжи (19.00)

27 августа, понедельник

Енисей – Крылья Советов (17.30)

6-й тур

31 августа, пятница

Ростов – Рубин (19.30)

1 сентября, суббота

Крылья Советов – Анжи (14.00)

ЦСКА – Урал (16.30)

Краснодар – Локомотив (19.00)

2 сентября, воскресенье

Енисей – Арсенал (14.00)

Динамо – Оренбург (16.30)

Зенит – Спартак (19.00)

Ахмат – Уфа (21.30)

7-й тур*

16 сентября, воскресенье

Арсенал – Крылья Советов

Урал – Ростов

Рубин – Енисей

Уфа – ЦСКА

Спартак – Ахмат

Оренбург – Зенит

Локомотив – Динамо

Анжи – Краснодар

8-й тур

23 сентября, воскресенье

Крылья Советов – Краснодар

Ростов – Уфа

Енисей – Урал

Арсенал – Рубин

ЦСКА – Спартак

Ахмат – Оренбург

Зенит – Локомотив

Динамо – Анжи

9-й тур

30 сентября, воскресенье

Рубин – Крылья Советов

Спартак – Ростов

Уфа – Енисей

Урал – Арсенал

Оренбург – ЦСКА

Локомотив – Ахмат

Анжи – Зенит

Краснодар – Динамо

10-й тур

7 октября, воскресенье

Крылья Советов – Динамо

Ростов – Оренбург

Енисей – Спартак

Арсенал – Уфа

Рубин – Урал

ЦСКА – Локомотив

Ахмат – Анжи

Зенит – Краснодар

11-й тур

21 октября, воскресенье

Урал – Крылья Советов

Локомотив – Ростов

Оренбург – Енисей

Спартак – Арсенал

Уфа – Рубин

Анжи – ЦСКА

Краснодар – Ахмат

Динамо – Зенит

12-й тур

28 октября, воскресенье

Крылья Советов – Зенит

Ростов – Анжи

Енисей – Локомотив

Арсенал – Оренбург

Рубин – Спартак

Урал – Уфа

ЦСКА – Краснодар

Ахмат – Динамо

13-й тур

4 ноября, воскресенье

Уфа – Крылья Советов

Краснодар – Ростов

Анжи – Енисей

Локомотив – Арсенал

Оренбург – Рубин

Спартак – Урал

Динамо – ЦСКА

Зенит – Ахмат

14-й тур

11 ноября, воскресенье

Арсенал – Анжи

Рубин – Локомотив

Урал – Оренбург

Уфа – Спартак

ЦСКА – Зенит

Крылья Советов – Ахмат

Ростов – Динамо

Енисей – Краснодар

15-й тур

25 ноября, воскресенье

Спартак – Крылья Советов

Зенит – Ростов

Динамо – Енисей

Краснодар – Арсенал

Анжи – Рубин

Локомотив – Урал

Оренбург – Уфа

Ахмат – ЦСКА

2-й КРУГ

16-й тур

2 декабря, воскресенье

Оренбург – Крылья Советов

Ростов – ЦСКА

Енисей – Ахмат

Арсенал – Зенит

Рубин – Динамо

Спартак – Локомотив

Краснодар – Урал

Анжи – Уфа

17-й тур

9 декабря, воскресенье

Крылья Советов – Ростов

ЦСКА – Енисей

Ахмат – Арсенал

Зенит – Рубин

Динамо – Урал

Краснодар – Уфа

Анжи – Спартак

Локомотив – Оренбург

18-й тур

3 марта, воскресенье

Локомотив – Крылья Советов

Енисей – Ростов

Арсенал – ЦСКА

Рубин – Ахмат

Урал – Зенит

Уфа – Динамо

Спартак – Краснодар

Оренбург – Анжи

19-й тур

10 марта, воскресенье

Крылья Советов – Енисей

Ростов – Арсенал

ЦСКА – Рубин

Ахмат – Урал

Зенит – Уфа

Динамо – Спартак

Краснодар – Оренбург

Анжи – Локомотив

20-й тур

17 марта, воскресенье

Анжи – Крылья Советов

Рубин – Ростов

Арсенал – Енисей

Урал – ЦСКА

Уфа – Ахмат

Спартак – Зенит

Оренбург – Динамо

Локомотив – Краснодар

21-й тур

31 марта, воскресенье

Крылья Советов – Арсенал

Ростов – Урал

Енисей – Рубин

ЦСКА – Уфа

Ахмат – Спартак

Зенит – Оренбург

Динамо – Локомотив

Краснодар – Анжи

22-й тур

7 апреля, воскресенье

Краснодар – Крылья Советов

Уфа – Ростов

Урал – Енисей

Рубин – Арсенал

Спартак – ЦСКА

Оренбург – Ахмат

Локомотив – Зенит

Анжи – Динамо

23-й тур

14 апреля, воскресенье

Крылья Советов – Рубин

Ростов – Спартак

Енисей – Уфа

Арсенал – Урал

ЦСКА – Оренбург

Ахмат – Локомотив

Зенит – Анжи

Динамо – Краснодар

24-й тур

21 апреля, воскресенье

Динамо – Крылья Советов

Оренбург – Ростов

Спартак – Енисей

Уфа – Арсенал

Урал – Рубин

Локомотив – ЦСКА

Анжи – Ахмат

Краснодар – Зенит

25-й тур

24 апреля, среда

Енисей – Оренбург

Арсенал – Спартак

Рубин – Уфа

ЦСКА – Анжи

Ахмат – Краснодар

Зенит – Динамо

Крылья Советов – Урал

Ростов – Локомотив

26-й тур

28 апреля, воскресенье

Зенит – Крылья Советов

Анжи – Ростов

Локомотив – Енисей

Оренбург – Арсенал

Спартак – Рубин

Уфа – Урал

Краснодар – ЦСКА

Динамо – Ахмат

27-й тур

5 мая, воскресенье

Крылья Советов – Уфа

Ростов – Краснодар

Енисей – Анжи

Арсенал – Локомотив

Рубин – Оренбург

Урал – Спартак

ЦСКА – Динамо

Ахмат – Зенит

28-й тур

12 мая, воскресенье

Ахмат – Крылья Советов

Динамо – Ростов

Краснодар – Енисей

Анжи – Арсенал

Локомотив – Рубин

Оренбург – Урал

Спартак – Уфа

Зенит – ЦСКА

29-й тур

19 мая, воскресенье

Крылья Советов – Спартак

Ростов – Зенит

Енисей – Динамо

Арсенал – Краснодар

Рубин – Анжи

Урал – Локомотив

Уфа – Оренбург

ЦСКА – Ахмат

30-й тур

26 мая, воскресенье

ЦСКА – Крылья Советов

Ахмат – Ростов

Зенит – Енисей

Динамо – Арсенал

Краснодар – Рубин

Анжи – Урал

Локомотив – Уфа

Оренбург – Спартак

*С 7-го по 30-й тур матчи по дням недели и времени начала будут распределены позднее.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам