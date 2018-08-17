Премьер-лига. 4-й тур. Расписание и результаты

"Краснодар" – "Спартак" и другие матчи 4-го тура чемпионата России по футболу

"Анжи" – "Оренбург"

17 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 19.30 (МатчПремьер).

ЦСКА – "Арсенал"

18 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 16.30 (МатчПремьер).

"Краснодар" – "Спартак"

18 августа. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (МатчПремьер).

"Ахмат" – "Рубин"

18 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30 (МатчПремьер).

"Крылья Советов" – "Локомотив"

19 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (МатчПремьер).

"Зенит" – "Урал"

19 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (МатчПремьер).

"Ростов" – "Енисей"

19 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.30 (Матч ТВ, МатчПремьер).

"Динамо" – "Уфа"

20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки". 19.30 (Матч ТВ, МатчПремьер).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам