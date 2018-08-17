Премьер-лига. 4-й тур. Расписание и результаты

"Анжи" – "Оренбург"
17 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 19.30 (МатчПремьер).
ЦСКА – "Арсенал"
18 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 16.30 (МатчПремьер).
"Краснодар" – "Спартак"
18 августа. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (МатчПремьер).
"Ахмат" – "Рубин"
18 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30 (МатчПремьер).
"Крылья Советов" – "Локомотив"
19 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (МатчПремьер).
"Зенит" – "Урал"
19 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (МатчПремьер).
"Ростов" – "Енисей"
19 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.30 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Динамо" – "Уфа"
20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки". 19.30 (Матч ТВ, МатчПремьер).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам