Чемпионат России. 14-й тур. Расписание и результаты

"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербрург), Глот (Ярославль), Абусуев (Санкт-Петербург).
9 ноября. 19.30 (мск) Тула. Стадион "Арсенал"
"Урал" (Екатеринбург) - "Оренбург"
Судьи: Карасев, Чельцов, Кобзев (все - Москва).
10 ноября. 14.00 (мск). Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
"Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный)
Судьи: Галимов (Улан-Удэ), Болховитин (Ленинградская область), Сафьян (Москва).
10 ноября. 16.30 (мск). Стадион "Самара-Арена".
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва)
Судьи: Мешков (Дмитров), Демешко (Химки), Хатуев (Грозный).
10 ноября. 19.00 (мск). Стадион "Ростов Арена".
"Уфа" - "Спартак" (Москва)
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Березнев (Ростов-на-Дону).
11 ноября. 14.00 (мск). Стадион "Нефтяник.
"Краснодар" - "Енисей" (Красноярск)
Судьи: Еськов, Мосякин, Аверьянов (все - Москва)
11 ноября. 16.00 (мск). Стадион "Арена Краснодар".
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва)
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
11 ноября. 16.30 (мск). Стадион "Казань Арена".
ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Судьи: Москалев (Воронеж), Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).
11 ноября. 19.00 (мск). Стадион "ВЭБ Арена".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам