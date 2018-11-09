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Чемпионат России. 14-й тур. Расписание и результаты

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Матчи 14-го тура российской премьер-лиги.

"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербрург), Глот (Ярославль), Абусуев (Санкт-Петербург).
9 ноября. 19.30 (мск) Тула. Стадион "Арсенал" 

Арсенал Т - Анжи

"Урал" (Екатеринбург) - "Оренбург"
Судьи: Карасев, Чельцов, Кобзев (все - Москва).
10 ноября. 14.00 (мск). Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Урал - Оренбург

"Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный)
Судьи: Галимов (Улан-Удэ), Болховитин (Ленинградская область), Сафьян (Москва). 
10 ноября. 16.30 (мск). Стадион "Самара-Арена". 

Крылья Советов - Ахмат

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва)
Судьи: Мешков (Дмитров), Демешко (Химки), Хатуев (Грозный). 
10 ноября. 19.00 (мск). Стадион "Ростов Арена".

Ростов - Динамо

"Уфа" - "Спартак" (Москва)
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Березнев (Ростов-на-Дону). 
11 ноября. 14.00 (мск). Стадион "Нефтяник.

Уфа - Спартак

"Краснодар" - "Енисей" (Красноярск)
Судьи: Еськов, Мосякин, Аверьянов (все - Москва) 
11 ноября. 16.00 (мск). Стадион "Арена Краснодар".

Краснодар - Енисей

"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва)
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
11 ноября. 16.30 (мск). Стадион "Казань Арена".

Рубин - Локомотив

ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Судьи:  Москалев (Воронеж), Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль). 
11 ноября. 19.00 (мск). Стадион "ВЭБ Арена".

ЦСКА - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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